"To ona od dawna jest najjaśniejszym punktem zespołu". Była reprezentantka Polski po meczu kadry

Kinga Seweryn – pewny punkt drużyny, kilka interwencji, które utrzymywały nas w grze.

Małgorzata Dudek – skutecznie kierowała grą obronną, była kierowniczką naszej defensywy.

Oliwia Woś – dobrze radziła sobie w bezpośrednich pojedynkach z rywalkami, ale w kilku momentach mogła się zachować zdecydowanie lepiej.

Wiktoria Zieniewicz – bardzo dobrze radziła sobie zarówno z prawej, jak i lewej strony.

Jagoda Cyraniak – grała solidnie, bez większych błędów, ale było widać brak minut w reprezentacji.

Adrianna Achcińska – moglibyśmy od niej oczekiwać więcej, wykonywała sporą pracę w środku pola, dostała też żółtą kartkę.

Patrycja Sarapata – młoda, perspektywiczna zawodniczka, która z meczu na mecz nabiera pewności, pokazała cwaniactwo boiskowe w jednej sytuacji, występ na duży plus.

Milena Kokosz – poprawna taktycznie, dobrze pracowała w odbiorze piłki, była też widoczna w ofensywie.

Nadia Krezyman – grała odpowiedzialnie, starała się utrzymywać tempo gry, chociaż w ofensywie miała mało okazji do wyróżnienia się, ale to wynikało z klasy rywalek.

Ewelina Kamczyk – dużo bardziej aktywna niż w meczu z Francją, zdobyła bramkę z karnego, brakowało mi ostatniego podania otwierającego drogę do bramki, a "Kamyk" to ma.

Paulina Tomasiak – zawsze walczy ambitnie do samego końca, biegnie do piłki takim samym sprintem w 1. i 90. minucie, przesunięcie jej na "9" spowodowało, że Holenderki miały dużo pracy, od dłuższego czasu jest najjaśniejszym punktem naszego zespołu.

Weszły z ławki

Weronika Zawistowska – wraca po kontuzji, widać, że czuje się coraz pewniej, bardzo śmiała w pojedynkach jeden na jeden, z których mieliśmy stałe fragmenty.

Kinga Szemik – zmiana wymuszona w bramce, występ na duży plus, bo miała kluczowe interwencje, wchodząc w 67. minucie dała wsparcie zawodniczkom z defensywy.

Klaudia Maciążka – chciała być aktywna, ale Holenderki zmusiły nas do gry z kontrataku i Klaudia nie miała okazji, by się wykazać, na pewno widać było szybkość i chęć do gry.

Gabriela Grzybowska – bardzo duża praca taktyczna bez piłki, duża pomoc w defensywie, mam nadzieję, że będzie dostawała więcej minut i będzie ją można pełniej rozliczyć z gry w środku pola.

Julia Walentowicz – chciałabym ocenić ją pozytywnie, bo debiuty zawsze chce się tak widzieć, jednak dla mniej to był zawód, bardzo dużo niecelnych podań, błąd w ustawieniu przy straconej bramce, gdzie była zbyt wysoko w stosunku do trójki pozostałych obrończyń.