Udany rewanż! Majchrzak z awansem po ciężkim boju. Sędzia musiał przerwać mecz

Obaj singliści rywalizowali ze sobą 7 czerwca w ramach półfinału turnieju w Birmingham. Wtedy lepszy okazał się Fin, który następnie przegrał w finale z Chińczykiem Bu.

Los chciał, że Majchrzak miał okazję do rewanżu trzy dni później w ramach pierwszej rundy holenderskiego turnieju w 's-Hertogenbosch. Teoretycznie faworytem był nasz reprezentant, który w rankingu ATP plasuje się na 76. miejscu, podczas gdy Fin zajmuje 158. lokatę. Należało jednak mieć w pamięci ich niedawną konfrontację.

Już pierwszy set pokazał, że spotkanie będzie bardzo emocjonujące i wyrównane. W nim obaj zawodnicy potrafili dokonać "solidarnie" jednego przełamania, co oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. Minimalnie lepszy okazał się Virtanen, który wygrał 9:7.

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W drugim secie zanosiło się na powtórkę scenariusza z premierowej odsłony, gdy najpierw Polak przełamał Fina, a następnie Fin przełamał Polaka. W siódmym gemie Majchrzak potrafił jednak wykorzystać kolejnego break pointa, co okazało się kluczowe. Skończyło się na triumfie naszego singlisty 6:4.

Warto podkreślić, że w międzyczasie pojedynek został przerwany na kilkadziesiąt minut ze względu na padający deszcz. To jednak nie wybiło z rytmu ani jednego, ani drugiego. Dowodem na to trzecia partia, w której kibice nie byli świadkami żadnego przełamania. Majchrzak i Virtanen wygrali wszystkie gemy przy swoim serwisie. W tie-breaku o jednego mini breaka lepszy był Polak, który wygrał 7:4 i cały mecz 2:1.

Dzięki temu Majchrzak zrewanżował się za porażkę w Anglii i awansował do 1/8 finału turnieju w Holandii. Co ciekawe, jego rywalem w ćwierćfinale może być Hubert Hurkacz, ale najpierw musi pokonać Jamesa McCabe'a, natomiast drugi z naszych rodaków zagra z turniejową "jedynką", czyli Augerem-Aliassime.

Kamil Majchrzak - Otto Virtanen 6:7 (7-9), 6:4, 7:6 (7-4)

Polsat Sport