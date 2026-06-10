UFC w Białym Domu: Karta walk. Kto walczy?
Już w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC Freedom 250 w Białym Domu. W walce wieczoru mistrz wagi lekkiej Ilia Topuria przystąpi do pierwszej obrony pasa. Jego rywalem będzie Justin Gaethje, który dzierży tymczasowy tytuł. Jak wygląda karta walk UFC Freedom 250? Kto walczy na UFC w Białym Domu?
To będzie jedna z najbardziej wyjątkowych gal w historii UFC, organizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA. Podczas tego wydarzenia zobaczymy siedem pojedynków.
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W walce wieczoru mistrz wagi lekkiej Ilia Topuria przystąpi do pierwszej obrony pasa. Jego rywalem będzie Justin Gaethje, który dzierży tymczasowy tytuł po pokonaniu w styczniu Paddy'ego Pimbletta.
Ponadto dojdzie do jeszcze jednego starcia o pas. Po raz kolejny o trofeum powalczy Ciryl Gane. Po porażkach z Francisem Ngannou oraz Jonem Jonesem zadanie wcale nie wydaje się łatwiejsze, gdyż zmierzy się z byłym mistrzem kategorii średniej oraz półciężkiej Alexem Pereirą.
Szansę na zbudowanie serii zwycięstw będzie miał Sean O'Malley, który spotka się w klatce z Aiemannem Zahabim. Kanadyjczyk jest niepokonany od ponad siedmiu lat, a w ostatnim pojedynku wygrał z Marlonem Verą.
W klatce pojawi się również kilku utytułowanych Amerykanów. Do tego grona należą m.in. Michael Chandler, Derrick Lewis czy Bo Nickal.
UFC w Białym Domu. Karta walk UFC Freedom 250:
155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej
265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej
135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi
265 lb: Josh Hokit - Derrick Lewis
155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler
185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus
145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia
Transmisja gali UFC Freedom 250 w Białym Domu w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.Przejdź na Polsatsport.pl