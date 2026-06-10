UFC w Białym Domu: Karta walk. Kto walczy?

To będzie jedna z najbardziej wyjątkowych gal w historii UFC, organizowana z okazji 250. rocznicy powstania USA. Podczas tego wydarzenia zobaczymy siedem pojedynków.

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W walce wieczoru mistrz wagi lekkiej Ilia Topuria przystąpi do pierwszej obrony pasa. Jego rywalem będzie Justin Gaethje, który dzierży tymczasowy tytuł po pokonaniu w styczniu Paddy'ego Pimbletta.

Ponadto dojdzie do jeszcze jednego starcia o pas. Po raz kolejny o trofeum powalczy Ciryl Gane. Po porażkach z Francisem Ngannou oraz Jonem Jonesem zadanie wcale nie wydaje się łatwiejsze, gdyż zmierzy się z byłym mistrzem kategorii średniej oraz półciężkiej Alexem Pereirą.

Szansę na zbudowanie serii zwycięstw będzie miał Sean O'Malley, który spotka się w klatce z Aiemannem Zahabim. Kanadyjczyk jest niepokonany od ponad siedmiu lat, a w ostatnim pojedynku wygrał z Marlonem Verą.

W klatce pojawi się również kilku utytułowanych Amerykanów. Do tego grona należą m.in. Michael Chandler, Derrick Lewis czy Bo Nickal.

UFC w Białym Domu. Karta walk UFC Freedom 250:

155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej

265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej

135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

265 lb: Josh Hokit - Derrick Lewis

155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus

145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia

Transmisja gali UFC Freedom 250 w Białym Domu w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 2:00.

HP, Polsat Sport