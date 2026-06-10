Vital Heynen odpalił się po meczu! W wywiadzie nie krył frustracji

Chińczycy byli bliscy sprawienia niespodzianki i zwycięstwa w swoim premierowym spotkaniu tegorocznej Ligi Narodów. Prowadzili ze Słowenią już 2:1 w setach, ale rywale wzięli się w garść i doprowadzili do tie-breaka, którego wygrali.

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Złości po zakończeniu tego spotkania nie krył selekcjoner reprezentacji gospodarzy, Vital Heynen. Charyzmatyczny Belg dał upust swoim emocjom w wywiadzie.

- Pytaniem jest, czy gramy, żeby wygrać, czy nie. Nawet nie patrzę na ranking. Graliśmy z bardzo mocnym zespołem. Mieliśmy 2:1 i prowadziliśmy w czwartym secie. I potem skończyło się. Musimy się nauczyć wygrywać. Nie jest sztuką po przegranej 0:3 powiedzieć sobie, że był to ciężki dzień. Trzeba wyjść stąd z przekonaniem, że muszę wygrać i płakać, kiedy przegram i chcieć walczyć do końca. Tak, jest naprawdę znakomitą informacją, że przegraliśmy 2:3 z takim zespołem, ale nie jest dobrą informacją, że to oddaliśmy. Nie jestem w stanie zaakceptować, że zrezygnowaliśmy z wygrywania. Tak, nawet 5 godzin po meczu, możecie prosić mnie, żebym był spokojny, ale nie jestem w stanie być teraz spokojny - emocjonował się Heynen.

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Obie drużyny kolejne mecze rozegrają w czwartek 11 czerwca. Chińczycy zmierzą się z Ukrainą, a Słowenia z Polską.

Rok temu Ligę Narodów wygrali Polacy, którzy w decydującym spotkaniu pokonali Włochów.

KP, Polsat Sport