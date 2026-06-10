West Ham ogłosił ws. Fabiańskiego! Tak brzmi komunikat klubu

Łukasz Fabiański po raz pierwszy trafił do West Hamu, kiedy w 2018 roku został wykupiony ze Swansea City za osiem milionów euro. Po zakończeniu ubiegłego sezonu opuścił zespół, ale we wrześniu powrócił i podpisał krótkoterminowy kontrakt do końca czerwca. Zdążył wystąpić w meczu pucharowym, po którym doznał jednak kontuzji pleców i od tamtej pory nie wybiegł na murawę.

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West Ham poinformował w środę, że kontrakt Polaka nie zostanie przedłużony i od lipca będzie wolnym zawodnikiem. Podkreślono, że Fabiański został wybrany najlepszym piłkarzem zespołu w 2019 roku. Ponadto był członkiem drużyny, która w 2023 roku sięgnęła po Ligę Konferencji.

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka bramkarza. Nie można wykluczyć, że 41-latek zdecyduje się na zakończenie kariery.

West Ham po spadku z Premier League ogłosił również rozstanie z Adamą Traore oraz Axelem Disasim, który po półrocznym wypożyczeniu powróci do Chelsea.

"Klub pragnie podziękować wszystkim odchodzącym zawodnikom za ciężką pracę, zaangażowanie w grę i życzyć im wszystkiego najlepszego w przyszłości" - podsumowano.

HP, Polsat Sport