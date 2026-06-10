Wielki powrót stał się faktem! Reprezentantka Polski siatkarek z nowym kontraktem
Weronika Centka-Tietianiec została ogłoszona zawodniczką DevelopResu Rzeszów. Dla polskiej środkowej będzie to powrót do ekipy z Podkarpacia po roku gry w innych klubach.
Weronika Centka-Tietianiec - najlepsze akcje MVP meczu ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław
Weronika Centka-Tietianiec - MVP meczu finałowego TAURON Ligi
W poprzednim sezonie 25-latka broniła barw tureckiego Kuzeyboru oraz ŁKS-u Commercecon Łódź. Wcześniej grała właśnie w Rzeszowie. Po roku nieobecności podpisała nowy kontrakt z klubem.
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"Z ogromną radością witamy w KS DevelopRes Rzeszów Weronikę Centkę-Tietianiec! Tej środkowej zawodniczki rzeszowskim kibicom nie trzeba przedstawiać. Centa! Dobrze Cię znowu widzieć" - napisano w mediach społecznościowych klubu.
Centka-Tietianiec przygodę z siatkówką rozpoczęła w rodzinnym Bełchatowie. W ekstraklasie siatkarek występowała w Energa MKS Kalisz (2019–21), Grot Budowlanych Łódź (2021–22), DevelopResie Rzeszów (2022-2025) oraz ŁKS-ie Commercecon Łódź (2025-2026).
W barwach rzeszowskiej ekipy środkowa wywalczyła dwa srebrne medale Tauron Ligi, a także mistrzostwo kraju. Od 2020 roku występuje w reprezentacji Polski.Przejdź na Polsatsport.pl