Wpłynęła oficjalna oferta Realu za Mourinho. Tyle zapłaci Benfice

Tyle prawdopodobnie Real zapłaci Benfice za rozwiązanie umowy z Mourinho, który już wyraził zgodę na transfer. Portugalczyk przejął stery ekipy z Lizbony przed sezonem 2025/2026 i zajął z nią trzecie miejsce w lidze za FC Porto i Sportingiem, mimo że jego podopieczni nie ponieśli ani jednej porażki.

"Real Madryt oficjalnie wystosował zamiar zatrudnienia Jose Mourinho za kwotę 15 milionów euro, przy czym trener wyraził swoją zgodę. Dziękujemy, Jose Mourinho" - przekazała Benfica.

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63-latek wróci do Madrytu po 13 latach przerwy. Jako szkoleniowiec Realu w latach 2010-2013 zdobył Puchar i Superpuchar Króla oraz mistrzostwo Hiszpanii. Wcześniej z powodzeniem pracował w FC Porto, Chelsea i Interze, sięgając po krajowe trofea oraz dwukrotnie Ligę Mistrzów. Na koncie posiada również sukcesy z Manchesterem United i AS Roma.

Mourinho w Realu zastąpi Alvaro Arbeloę, który w trakcie minionego sezonu przejął stery po zwolnionym Xabim Alonso. Madrytczycy drugi rok z rzędu nie wygrali żadnego trofeum, co przyczyniło się do fatalnej atmosfery w szatni. Między piłkarzami dochodziło nawet do rękoczynów. Portugalczyk ma za zadanie wyprowadzić "Los Blancos" z kryzysu.

Polsat Sport