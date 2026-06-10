Magda Linette zakończyła udział we French Open na 1/16 finału. Na tym etapie musiała uznać wyższość Igi Świątek, z którą przegrała 4:6, 4:6.



Poznanianka przeniosła się do pobliskiej Holandii, gdzie zgłosiła się do turnieju w 's-Hertogenbosch. Jej pierwszą rywalką była Kimberly Birrell, którą pokonała 2:6, 6:1, 6:2.



Teraz czas na drugie spotkanie. Polka zmierzy się z Mią Pohankovą. 17-letnia Słowaczka otrzymała dziką kartę w tym turnieju.



Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mia Pohankova na Polsatsport.pl.