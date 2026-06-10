WTA w 's-Hertogenbosch: Magda Linette - Mia Pohankova. Relacja live i wynik na żywo
Magda Linette - Mia Pohankova to mecz w ramach 1/8 finału turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mia Pohankova na Polsatsport.pl.
Magda Linette zakończyła udział we French Open na 1/16 finału. Na tym etapie musiała uznać wyższość Igi Świątek, z którą przegrała 4:6, 4:6.
Poznanianka przeniosła się do pobliskiej Holandii, gdzie zgłosiła się do turnieju w 's-Hertogenbosch. Jej pierwszą rywalką była Kimberly Birrell, którą pokonała 2:6, 6:1, 6:2.
Teraz czas na drugie spotkanie. Polka zmierzy się z Mią Pohankovą. 17-letnia Słowaczka otrzymała dziką kartę w tym turnieju.
Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mia Pohankova na Polsatsport.pl.
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WTA 's-Hertogenbosch: Linette vs Mia Pohankowa. Magda wygra?