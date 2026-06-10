WTA w 's-Hertogenbosch: Piter/Siskova - Hozumi/Wu. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu to ćwierćfinał turnieju WTA w 's-Hertogenbosch. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Anna Siskova - Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter zainaugurowała okres gry na nawierzchni trawiastej. Polka przystąpiła do turnieju WTA 250 w 's-Hertogenbosch, gdzie startuje w parze z Czeszkę Anną Siskovą.

 

Piter i Siskova udanie rozpoczęły zmagania. Triumfowały w pierwszej rundzie nad Ukrainką Nadią Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiyą.

 

Polsko-czeski duet jest już tym samym w ćwierćfinale. W meczu o awans do najlepszej czwórki Piter i Siskova mierzą się z rozstawionymi z "4" Japonką Eri Hozumi i Tajwanką Fang-Hsien Wu.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Anna Siskova - Eri Hozumi/Fang-Hsien Wu na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
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