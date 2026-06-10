Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał
Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał mecze podczas mistrzostw świata 2026. Sprawdź wyniki mundialu 2026.
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W tym roku mundial zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. W rywalizacji nie weźmie udziału reprezentacja Polski, która przegrała w barażowym meczu ze Szwecją i nie wywalczyła awansu na tegoroczny mundial.
Terminarz MŚ 2026. Kiedy mecze mundialu?
Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna. W finale poprzedniego mundialu Leo Messi i spółka pokonali Francję, a lewonożny napastnik został MVP całej imprezy.
Jak tym razem poradzi sobie Messi? Zobacz wyniki mundialu 2026.
Wyniki meczów MŚ 2026:
11 czerwca:
Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)Przejdź na Polsatsport.pl
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