Wyniki meczów MŚ 2026. Zobacz, kto wygrał

W tym roku mundial zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. W rywalizacji nie weźmie udziału reprezentacja Polski, która przegrała w barażowym meczu ze Szwecją i nie wywalczyła awansu na tegoroczny mundial.

Terminarz MŚ 2026. Kiedy mecze mundialu?

Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna. W finale poprzedniego mundialu Leo Messi i spółka pokonali Francję, a lewonożny napastnik został MVP całej imprezy.

Jak tym razem poradzi sobie Messi? Zobacz wyniki mundialu 2026.

Wyniki meczów MŚ 2026:

11 czerwca:

Grupa A: Meksyk - RPA (21.00, Meksyk)

BS, Polsat Sport