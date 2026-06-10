Polak zabrał głos po zwycięstwie w Lidze Narodów. "Stresik się pojawiał"

W środowy poranek podopieczni Nikoli Grbicia rozpoczęli zmagania w tym sezonie Ligi Narodów. Biało-Czerwoni świetnie weszli w rywalizację na arenie międzynarodowej, pokonując w swoim premierowym meczu Kubę w trzech setach.

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Po meczu głos w sprawie wygranego spotkania zabrał Bartłomiej Lemański.

- Mimo że mam to doświadczenie w Lidze Narodów, czy w Lidze Światowej, jak jeszcze wcześniej się to nazywało, to jednak ten stresik jakiś się tam lekki pojawiał. Te mecze na tej arenie międzynarodowej wyglądają tak, jak pamiętam, tylko jest dużo ładniejsza otoczka tego wszystkiego - stwierdził w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Teraz przed naszymi reprezentantami następne wyzwania. Czy będą w stanie sięgnąć po kolejne zwycięstwa?

- Fajnie zaczęliśmy ten turniej i mogliśmy się sprawdzić w różnym zestawieniu. Trener mocno rotował składem. Jutro zobaczymy, co nas czeka - stwierdził środkowy.

Biało-Czerwoni swój kolejny mecz w Lidze Narodów rozegrają już w czwartek 11 czerwca, kiedy ich rywalami będą Słoweńcy. Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów w kanałach Polsat Sport oraz w streamingu Polsat Box Go, a wybrane spotkania także w stacjach Polsatu dostępnych w Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Pełen plan transmisji pierwszego tygodnia można zobaczyć TUTAJ.

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AA, Polsat Sport