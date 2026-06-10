Wysoka frekwencja i twarde dane o rynku. Za nami VI Konferencja Sport for Brands w Sopocie!

Wydarzenie, organizowane przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, stanowiło kompleksowe podsumowanie aktualnych trendów, wyzwań i kierunków rozwoju na styku marketingu i sportu. Nie zabrakło twardych danych, inspirujących studiów przypadku oraz tego, co stanowi serce wszystkich wydarzeń SBP – bezcennego networkingu.

Tegoroczna edycja konferencji S4B przyciągnęła liczne grono 400 uczestników, udowadniając, że branża sponsoringu sportowego w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie, a potrzeba profesjonalizacji i wymiany wiedzy jest większa niż kiedykolwiek.

Serce wydarzeń Sport Biznes Polska zawsze bije w rytmie networkingu. To właśnie w kuluarach, pomiędzy merytorycznymi panelami, rodzą się relacje, które później przekuwają się w realne, wieloletnie współprace sponsoringowe – mówi Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska. – Obecność tak wielu ekspertów na VI Konferencji Sport for Brands utwierdza nas w przekonaniu, że stworzyliśmy unikalną platformę, gdzie sport i biznes w końcu mówią jednym, wspólnym językiem korzyści.

Sponsoring w praktyce: od strategii po aktywacje kibiców

Program VI Konferencji Sport for Brands obfitował w przekrojowe dyskusje, które w kompleksowy sposób opisywały ekosystem polskiego sportu. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. najnowsze dane rynkowe i trendy obrazujące wartość rynku sponsoringu sportowego w Polsce. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci pochylili się nad sposobami poszukiwania idealnego partnerstwa (tzw. „perfect match”) między markami a organizacjami sportowymi oraz tym, jak przekłada się ono na realną wartość dla lokalnych społeczności.

Wiele uwagi poświęcono również nowym formatom angażowania kibiców. Dyskutowano o tym, jak zamienić standardową obecność marki na stadionie w wielowymiarowe doświadczenia (360 stopni), które oddziałują na emocje i decyzje zakupowe. Ważnym elementem konferencji była także szczera debata o wyzwaniach. Prelegenci bez lukru przeanalizowali najczęstsze błędy w komunikacji sponsoringowej, podpowiadając, jak skutecznie budować narrację językiem korzyści i nie przepalać budżetów marketingowych.

Inspirujące case studies i głos profesjonalnych rozgrywek

Wiedza merytoryczna płynnie łączyła się z praktyką dzięki zróżnicowanym studiom przypadku. Uczestnicy mieli okazję poznać kulisy udanych współprac angażujących sportowców do promocji zrównoważonego rozwoju, ekologii czy transportu publicznego w regionach. Na scenie podjęto również strategiczne tematy budowania struktur klubowych poprzez

systemowe wsparcie młodych talentów, czy biznesowe zarządzanie drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej, które bezpośrednio przekłada się na wyniki sportowe. Nie zabrakło także istotnego spojrzenia na to, jak nowoczesne media kształtują współczesny rynek sportowy i otwierają nowe drzwi dla sponsorów.

Szczególną uwagę uczestników przykuła prezentacja dotycząca Forum Polskich Lig Zawodowych, inicjatywy mającej na celu konsolidację środowiska i wspólne działanie na rzecz rozwoju infrastruktury, praw mediowych oraz standardów organizacyjnych na najwyższym szczeblu.

Polski sport zawodowy potrzebuje wspólnego, silnego głosu. Wyzwania, przed którymi stoimy – niezależnie od tego, czy mówimy o piłce nożnej, siatkówce czy koszykówce – są bardzo podobne. Forum Polskich Lig Zawodowych to doskonała platforma do wypracowywania standardów, które podnoszą wartość całego rynku sportowego w oczach sponsorów i mediów – podkreślił podczas konferencji Marcin Animucki, Prezes Zarządu Ekstraklasy S.A.

Konferencja Sport for Brands wpisała się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń branżowych roku, dostarczając uczestnikom nie tylko ogromnej dawki wiedzy, ale przede wszystkim przestrzeni do budowania relacji i napędzania polskiego sportu.

To jednak nie koniec aktywności Stowarzyszenia. Wkrótce ogłoszone zostanie kolejne wydarzenie Sport Biznes Polska. Szczegóły dotyczące nadchodzących inicjatyw oraz możliwości członkostwa w organizacji dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Treści Partnera, Patronat Medialny