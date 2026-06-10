Zmarł były siatkarz AZS Olsztyn. Był dwukrotnym mistrzem Polski

Siatkówka

Zmarł Mirosław Peryt. Był siatkarzem, grał m.in. w klubie AZS Olsztyn, z którym dwukrotnie wywalczył złoty medal mistrzostw Polski. Występował w reprezentacji Polski w kategorii juniorów.

Dwa płonące znicze i jedna róża na ciemnym tle.
fot. PAP
Nie żyje Mirosław Peryt. Był siatkarzem klubu AZS Olsztyn.

Mirosław Peryt urodził się w 1956 roku. Z drużyną AZS Olsztyn dwukrotnie zdobył mistrzostwo (1976, 1978), dwukrotnie wicemistrzostwo (1977, 1980) oraz brązowy medal mistrzostw Polski (1975). Grał w tym zespole w latach 1974-80. Później reprezentował barwy klubów Beskid Andrychów (1980-82) oraz AZS AWF Warszawa (1982-83).

 

Zmarł 31 maja 2026 roku w wieku 70 lat.

 

"Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci Mirosława Peryta - byłego siatkarza, reprezentanta Polski, dwukrotnego mistrza Polski oraz dwukrotnego wicemistrza Polski z AZS Olsztyn" – napisał w mediach społecznościowych klub ze stolicy Warmii.

 

 

 

RM, Polsat Sport, PZPS
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