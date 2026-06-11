1000 zawodników z 15 krajów. Wielka impreza w Kielcach

Kielce gotowe na wielkie święto kickboxingu. Polish Kickboxing Cup 2026 już 12–14 czerwca

W dniach 12–14 czerwca 2026 roku Kielce staną się stolicą europejskiego kickboxingu. W Hali Legionów odbędzie się międzynarodowy turniej Polish Kickboxing Cup 2026, który jest największym wydarzeniem kickboxerskim organizowanym w Polsce.



Tegoroczna edycja zgromadzi ponad 1000 zgłoszeń zawodników z 15 krajów, co potwierdza rosnącą pozycję Polski na międzynarodowej mapie kickboxingu. Przez trzy dni rywalizacji kibice będą mogli podziwiać zawodników reprezentujących różne grupy wiekowe oraz formuły walk rozgrywane pod egidą WAKO.



Wydarzenie będzie miało również szczególne znaczenie dla przyszłości polskiego kickboxingu. To właśnie wysoki poziom organizacyjny krajowych imprez, w tym Polish Kickboxing Cup, był jednym z argumentów przemawiających za przyznaniem Polsce prawa do organizacji Pucharu Europy WAKO w latach 2027 i 2028. Kielce po raz kolejny będą miały okazję udowodnić, że są gotowe na organizację największych wydarzeń międzynarodowych.



Przez cały weekend Hala Legionów stanie się miejscem spotkania sportowców, trenerów, sędziów oraz działaczy z wielu krajów. Organizatorzy spodziewają się setek emocjonujących pojedynków, wysokiego poziomu sportowego oraz znakomitej atmosfery towarzyszącej międzynarodowej rywalizacji.



Polish Kickboxing Cup 2026 to nie tylko zawody sportowe. To promocja Polski, województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce, a także doskonała okazja do pokazania siły oraz dynamicznego rozwoju polskiego kickboxingu na arenie międzynarodowej.

Informacja prasowa