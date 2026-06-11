Algieria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Algieria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Algierii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Algierii na mistrzostwach świata 2026?

Logo Mistrzostw Świata FIFA 2026 z napisem KANSAS CITY wyświetlane na oknie budynku.
fot. PAP
Algieria MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Algierii. Terminarz, wyniki Algierii MŚ

Algieria MŚ 2026 

Algieria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Algierii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Austrią i Jordanią.

Skład Algierii MŚ 2026

Skład Algierii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Algierii MŚ 2026

Mecze Algierii MŚ 2026

Mecze Algierii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Algierii MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)

 

23 czerwca:

 

Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)

 

28 czerwca:

 

Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)

Wyniki Algierii MŚ 2026

Wyniki meczów Algierii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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