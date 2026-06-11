Algieria na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Algieria na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Algierii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Algierii na mistrzostwach świata 2026?
Algieria MŚ 2026
Algieria znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Algierii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Argentyną, Austrią i Jordanią.
Skład Algierii MŚ 2026
Skład Algierii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Algierii MŚ 2026
Mecze Algierii MŚ 2026
Mecze Algierii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Algierii MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
23 czerwca:
Grupa J: Jordania - Algieria (5.00, San Francisco/Santa Clara)
28 czerwca:
Grupa J: Algieria - Austria (4.00, Kansas City)
Wyniki Algierii MŚ 2026
Wyniki meczów Algierii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl