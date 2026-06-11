Andersson zagra w polskiej lidze! Klub siatkarski ogłosił wzmocnienie

Linda Andersson (rocznik 1998) swą karierę rozwijała w szwedzkich klubach KFUM Orebro Volley, RIG Falkoping i Orebro VBS. Później grała w Finlandii (Pfeifer Kuusamo 2020-22), Niemczech (NawaRo Straubing, VC Neuwied 77), na Węgrzech (MAV Elore Foxconn 2023-25) oraz we Francji (Saint-Die-des-Vosges Volley-Ball 2025-26). W sezonie 2026/2027 będzie reprezentowała barwy ITA Tools Stali Mielec.

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Środkowa od 2017 roku gra w reprezentacji Szwecji. W narodowych barwach występuje m.in. u boku jednej z najlepszych siatkarek świata - Isabelle Haak. Andersson była w składzie reprezentacji m.in. podczas ostatnich mistrzostw Europy (2023) oraz mistrzostw świata (2025).

– Cześć! Nazywam się Linda Andersson i jestem środkową ze Szwecji. Obecnie przebywam na zgrupowaniu reprezentacji Szwecji, której jestem częścią od 2017 roku. Sezon w Mielcu będzie moim siódmym sezonem w zawodowej siatkówce. Wcześniej grałam w Finlandii, Niemczech, na Węgrzech i ostatnio we Francji. Jestem bardzo podekscytowana możliwością dołączenia do klubu i poznania siatkówki w Polsce. Nie mogę się doczekać spotkania z drużyną, ludźmi związanymi z klubem oraz kibicami. Do zespołu dołączę po mistrzostwach Europy, które w tym roku odbędą się w mojej ojczyźnie - Szwecji! – powiedziała nowa siatkarka Stali.