Andriejewa rezygnuje po finale Roland Garros! "Będę tęsknić"
Mirra Andriejewa nie wystąpi w najbliższym turnieju WTA 500 w Berlinie - poinformowano w oficjalnym komunikacie.
"Z przykrością informujemy, że Mirra wycofała się z naszego turnieju" - przekazano na oficjalnym profilu.
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Mirra Andriejewa ma za sobą znakomite zawody i pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie. W finale Roland Garros pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2.
"Bardzo cieszymy się, że osiągnęła tak świetny wynik w Paryżu, jednak niestety wiąże się to ze smutną dla nas wiadomością. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w dalszej części sezonu i mamy nadzieję, że wkrótce się zobaczymy" - czytamy.
Decyzję skomentowała również 19-letnia tenisistka.
"Razem z zespołem zdecydowaliśmy poświęcić nieco więcej czasu na odpoczynek, regenerację oraz lepsze przygotowanie do zmagań na trawie. Będę tęsknić za Berlinem. Mam nadzieję, że wrócę tutaj w przyszłym roku" - oznajmiła.
WTA 500 w Berlinie rozpocznie się w poniedziałek 15 czerwca. Na liście zgłoszeń nie ma Igi Świątek. Na korcie mają za to pojawi się m.in. liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina czy Elina Switolina.Przejdź na Polsatsport.pl