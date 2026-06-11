Andriejewa rezygnuje po finale Roland Garros! "Będę tęsknić"

"Z przykrością informujemy, że Mirra wycofała się z naszego turnieju" - przekazano na oficjalnym profilu.

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Mirra Andriejewa ma za sobą znakomite zawody i pierwsze zwycięstwo w Wielkim Szlemie. W finale Roland Garros pokonała Maję Chwalińską 6:3, 6:2.

"Bardzo cieszymy się, że osiągnęła tak świetny wynik w Paryżu, jednak niestety wiąże się to ze smutną dla nas wiadomością. Życzymy jej wszystkiego najlepszego w dalszej części sezonu i mamy nadzieję, że wkrótce się zobaczymy" - czytamy.

Decyzję skomentowała również 19-letnia tenisistka.

"Razem z zespołem zdecydowaliśmy poświęcić nieco więcej czasu na odpoczynek, regenerację oraz lepsze przygotowanie do zmagań na trawie. Będę tęsknić za Berlinem. Mam nadzieję, że wrócę tutaj w przyszłym roku" - oznajmiła.

WTA 500 w Berlinie rozpocznie się w poniedziałek 15 czerwca. Na liście zgłoszeń nie ma Igi Świątek. Na korcie mają za to pojawi się m.in. liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina czy Elina Switolina.

HP, Polsat Sport