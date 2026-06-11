Anglia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Anglia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Anglii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Anglii na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarz reprezentacji Anglii z uśmiechem na twarzy.
fot. PAP
Anglia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Anglii. Terminarz wyniki grupa mundial 2026

Anglia MŚ 2026 

Anglia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Anglii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Chorwacją, Ghaną i Panamą.

Skład Anglii MŚ 2026

Skład Anglii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Anglii MŚ 2026

Mecze Anglii MŚ 2026

Mecze Anglii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Anglii MŚ 2026

17 czerwca:


Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

 

23 czerwca:

 

Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

 

27 czerwca:

 

Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Wyniki Anglii MŚ 2026

Wyniki meczów Anglii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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