Anglia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Anglia MŚ 2026

Anglia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Anglii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Chorwacją, Ghaną i Panamą.

Skład Anglii MŚ 2026

Skład Anglii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Anglii MŚ 2026

Kadra Anglii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Anglii MŚ 2026

Mecze Anglii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Anglii MŚ 2026

17 czerwca:



Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

23 czerwca:

Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

27 czerwca:

Grupa L: Panama - Anglia (23.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Wyniki Anglii MŚ 2026

Wyniki meczów Anglii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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