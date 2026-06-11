Arabia Saudyjska na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Arabia Saudyjska na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Arabii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Arabii na mistrzostwach świata 2026?
Arabia Saudyjska MŚ 2026
Arabia Saudyjska znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy H - z Hiszpanią, Wyspami Zielonego Przylądka i Urugwajem.
Skład Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
Skład Arabii Saudyjskiej to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
Mecze Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
Mecze Arabii Saudyjskiej na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa H: Arabia Saudyjska - Urugwaj (0.00, Miami/Miami Gardens)
21 czerwca:
Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
27 czerwca:
Grupa H: Rep. Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska (2.00, Houston)
Wyniki Arabii Saudyjskiej MŚ 2026
Wyniki meczów Arabii Saudyjskiej na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl