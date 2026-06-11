Argentyna na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Argentyna na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Argentyny na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Argentyny na mistrzostwach świata 2026?
Argentyna MŚ 2026
Argentyna znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Argentyny MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Algierią, Austrią i Jordanią.
Skład Argentyny MŚ 2026
Skład Argentyny to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Argentyny MŚ 2026
Mecze Argentyny MŚ 2026
Mecze Argentyny na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Argentyny MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)
22 czerwca:
Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)
28 czerwca:
Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)
Wyniki Argentyny MŚ 2026
Wyniki meczów Argentyny na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl