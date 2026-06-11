Argentyna na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Argentyna MŚ 2026

Argentyna znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Argentyny MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy J - z Algierią, Austrią i Jordanią.

Skład Argentyny MŚ 2026

Skład Argentyny to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Argentyny MŚ 2026

Kadra Argentyny na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Argentyny MŚ 2026

Mecze Argentyny na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Argentyny MŚ 2026

17 czerwca:

Grupa J: Argentyna - Algieria (3.00, Kansas City)

22 czerwca:

Grupa J: Argentyna - Austria (19.00, Dallas/Arlington)

28 czerwca:



Grupa J: Jordania - Argentyna (4.00, Dallas/Arlington)

Wyniki Argentyny MŚ 2026

Wyniki meczów Argentyny na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport