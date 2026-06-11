ATP w 's-Hertogenbosch: Hurkacz/Diallo - Arends/Pel. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz/Gabriel Diallo - Sander Arends/David Pel to ćwierćfinał turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz/Gabriel Diallo - Sander Arends/David Pel na Polsatsport.pl.

Hubert Hurkacz zainaugurował sezon na kortach trawiastych. Niestety, Polak odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP 250 w 's-Hertogenbosch. Okazał się gorszy od Węgra Martona Fucsovicsa.

 

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Wrocławianin kontynuuje jednak zmagania w Holandii w deblu. Jego partnerem jest Gabriel Diallo. Polsko-kanadyjski duet pokonał w pierwszej rundzie rozstawionych z "3" Indusa Yukiego Bhambriego i Nowozelandczyka Michaela Venusa.

 

Przeciwnikami Hurkacza i Diallo w meczu ćwierćfinałowym są reprezentanci gospodarzy - Sander Arends i David Pel.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz/Gabriel Diallo - Sander Arends/David Pele na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport
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