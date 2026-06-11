Polak świetnie prezentuje się podczas turnieju w Holandii. Do tej pory pokonał Otto Virtanena 6:7(7), 6:4, 7:6(4), a także Jamesa McCabe'a 6:0, 6:3. W zeszłym tygodniu tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego dotarł do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie przegrał ze wspomnianym Finem [6:7(6), 7:6(5), 6:7(7)].

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Teraz jednak poprzeczka powędruje znacznie wyżej, ponieważ rywalem Majchrzaka będzie czwarty tenisista światowego rankingu i jednocześnie turniejowa "jedynka". Kanadyjczyk odpadł niedawno w ćwierćfinale French Open z późniejszym finalistą, Flavio Cobollim (6:4, 4:6, 4:6, 4:6).

W dotychczasowych spotkaniach pomiędzy tymi zawodnikami górą był wyłącznie Auger-Aliassime. Kanadyjczyk pokonał Majchrzaka dwukrotnie - raz w 2017, a raz w 2018 roku.

Kamil Majchrzak - Felix Auger-Aliassime. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kamil Majchrzak i Felix Auger-Aliassime zmierzą się w ćwierćfinale turnieju ATP w holenderskim 's-Hertogenbosch. To spotkanie zaplanowano na piątek, 12 czerwca. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia starcia.

ŁO, Polsat Sport