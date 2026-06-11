ATP w 's-Hertogenbosch: Kamil Majchrzak - James McCabe. Relacja live i wynik na żywo

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. W zeszłym tygodniu Polak dotarł do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie przegrał z Finem Otto Virtanenem.

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Teraz Majchrzak rywalizuje w zmaganiach rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie wziął rewanż na Virtanenie, pokonując go w trzech setach.

W drugiej fazie przeciwnikiem Majchrzaka jest Australijczyk James McCabe. Panowie stanęli po dwóch stronach siatki również w Birmingham. Wtedy górą w dwóch partiach był polski tenisista.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - James McCabe na Polsatsport.pl.

jc, Polsat Sport