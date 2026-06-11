Australia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Australia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Australii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Australii na mistrzostwach świata 2026?
Australia MŚ 2026
Australia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Australii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Paragwajem i Turcją..
Skład Australii MŚ 2026
Skład Australii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Australii MŚ 2026
Mecze Australii MŚ 2026
Mecze Australii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Australii MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)
19 czerwca:
Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)
26 czerwca:
Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)
Wyniki Australii MŚ 2026
Wyniki meczów Australii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl