Australia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Australia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Australii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Australii na mistrzostwach świata 2026?

Duża, złota replika Pucharu Świata FIFA na cokole.
fot. PAP
Australia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Australii. Terminarz, wyniki Australii

Australia MŚ 2026 

Australia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Australii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy D - z USA, Paragwajem i Turcją.. 

Skład Australii MŚ 2026

Skład Australii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Australii MŚ 2026

Mecze Australii MŚ 2026

Mecze Australii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Australii MŚ 2026

14 czerwca:

 

Grupa D: Australia - Turcja (6.00, Vancouver)

 

19 czerwca:

 

Grupa D: USA - Australia (21.00, Seattle)

 

26 czerwca:

 

Grupa D: Paragwaj - Australia (4.00, San Francisco/Santa Clara)

Wyniki Australii MŚ 2026

Wyniki meczów Australii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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