Belgia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Belgia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Belgii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Belgii na mistrzostwach świata 2026?
Belgia MŚ 2026
Belgia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Belgii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią.
Skład Belgii MŚ 2026
Skład Belgii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Belgii MŚ 2026
Mecze Belgii MŚ 2026
Mecze Belgii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Belgii MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
21 czerwca:
Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
27 czerwca:
Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)
Wyniki Belgii MŚ 2026
Wyniki meczów Belgii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl