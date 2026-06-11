Belgia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Belgia MŚ 2026

Belgia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Belgii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Egiptem, Iranem i Nową Zelandią.

Skład Belgii MŚ 2026

Skład Belgii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Belgii MŚ 2026

Kadra Belgii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Belgii MŚ 2026

Mecze Belgii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Belgii MŚ 2026

15 czerwca:



Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)

21 czerwca:

Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)

27 czerwca:



Grupa G: Nowa Zelandia - Belgia (5.00, Vancouver)

Wyniki Belgii MŚ 2026

Wyniki meczów Belgii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport