Bośnia i Hercegowina na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Bośnia i Hercegowina na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Bośni na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Bośni na mistrzostwach świata 2026?

Złoty puchar na tle drzew i ulicy, z dwoma osobami na skuterach w ruchu.
fot. PAP
Bośnia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Bośni. Terminarz wyniki grupa Bośni MŚ

Bośnia i Hercegowina MŚ 2026 

Bośnia i Hercegowina znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Bośni MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Katarem i Szwajcarią.

Skład Bośni MŚ 2026

Skład Bośni to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Bośni MŚ 2026

Mecze Bośni MŚ 2026

Mecze Bośni na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Bośni MŚ 2026

12 czerwca:

 

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

 

18 czerwca:

 

Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

 

24 czerwca:


Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

Wyniki Bośni MŚ 2026

Wyniki meczów Bośni na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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