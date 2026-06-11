Bośnia i Hercegowina na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Bośnia i Hercegowina MŚ 2026

Bośnia i Hercegowina znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Bośni MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy B - z Kanadą, Katarem i Szwajcarią.

Skład Bośni MŚ 2026

Skład Bośni to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Bośni MŚ 2026

Kadra Bośni i Hercegowiny na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Bośni MŚ 2026

Mecze Bośni na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Bośni MŚ 2026

12 czerwca:

Grupa B: Kanada - Bośnia i Hercegowina (21.00, Toronto)

18 czerwca:

Grupa B: Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21.00, Los Angeles/Inglewood)

24 czerwca:



Grupa B: Bośnia i Hercegowina - Katar (21.00, Seattle)

Wyniki Bośni MŚ 2026

Wyniki meczów Bośni na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport