Brazylia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Brazylia MŚ 2026

Brazylia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Brazylii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Maroko, Haiti i Szkocją.

Skład Brazylii MŚ 2026

Skład Brazylii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Brazylii MŚ 2026

Kadra Brazylii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Brazylii MŚ 2026

Mecze Brazylii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Brazylii MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)

20 czerwca:

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

25 czerwca:

Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)

Wyniki Brazylii MŚ 2026

Wyniki meczów Brazylii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport