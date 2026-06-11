Brazylia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Brazylia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Brazylii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Brazylii na mistrzostwach świata 2026?
Brazylia MŚ 2026
Brazylia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Brazylii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Maroko, Haiti i Szkocją.
Skład Brazylii MŚ 2026
Skład Brazylii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Brazylii MŚ 2026
Mecze Brazylii MŚ 2026
Mecze Brazylii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Brazylii MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa C: Brazylia - Maroko (0.00, Nowy Jork/East Rutherford)
20 czerwca:
Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
25 czerwca:
Grupa C: Szkocja - Brazylia (0.00, Miami/Miami Gardens)
Wyniki Brazylii MŚ 2026
Wyniki meczów Brazylii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl