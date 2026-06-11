Burza przeszkadzała, ale oni dali radę! Anglia lepsza w ostatnim teście przed MŚ

Gole dla zespołu niemieckiego trenera Thomasa Tuchela zdobyli Declan Rice w dziewiątej minucie, Anthony Gordon, który w 68. wykorzystał rzut karny, oraz w 87. Ollie Watkins.

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Anglia w fazie grupowej mundialu zmierzy się kolejno Chorwacją, Ghaną i Panamą.

Z kolei w Lawrence szykująca się do startu w MŚ Algieria pokonała Boliwię 4:0.

Od końca maja do czwartkowego meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, która zmierzy się w Pasadenie z Gwatemalą.

KP, PAP