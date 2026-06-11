Burza przeszkadzała, ale oni dali radę! Anglia lepsza w ostatnim teście przed MŚ

Piłka nożna

Piłkarska reprezentacja Anglii wygrała w Orlando z Kostaryką 3:0 w ostatnim meczu towarzyskim przed mistrzostwami świata w Ameryce Północnej. Spotkanie rozpoczęło się ze znacznym opóźnieniem z powodu burzy.

Piłkarze w niebieskich strojach treningowych ćwiczący na boisku.
fot. PAP/EPA
Piłkarska reprezentacja Anglii wygrała w Orlando z Kostaryką 3:0

Gole dla zespołu niemieckiego trenera Thomasa Tuchela zdobyli Declan Rice w dziewiątej minucie, Anthony Gordon, który w 68. wykorzystał rzut karny, oraz w 87. Ollie Watkins.

 

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Anglia w fazie grupowej mundialu zmierzy się kolejno Chorwacją, Ghaną i Panamą.

 

Z kolei w Lawrence szykująca się do startu w MŚ Algieria pokonała Boliwię 4:0.

 

Od końca maja do czwartkowego meczu otwarcia MŚ (Meksyk - RPA) zostanie rozegranych łącznie ponad 60 spotkań towarzyskich z udziałem uczestników mundialu, wiele z nich na terenie USA. Jako ostatnia, zaledwie 15 godzin przed początkiem MŚ, zaprezentuje się Austria, która zmierzy się w Pasadenie z Gwatemalą.

KP, PAP
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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