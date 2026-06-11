Chorwacja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Chorwacja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Chorwacji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Chorwacji na mistrzostwach świata 2026?
Chorwacja MŚ 2026
Chorwacja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Chorwacji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Ghaną i Panamą.
Skład Chorwacji MŚ 2026
Skład Chorwacji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Chorwacji MŚ 2026
Mecze Chorwacji MŚ 2026
Mecze Chorwacji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Chorwacji MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)
24 czerwca:
Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)
27 czerwca:
Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
Wyniki Chorwacji MŚ 2026
Wyniki meczów Chorwacji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl