Chorwacja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Chorwacja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Chorwacji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Chorwacji na mistrzostwach świata 2026?

Mężczyzna w niebieskiej kurtce Chorwackiej piłki nożnej na tle autobusu z motywami sportowymi.
fot. PAP
Chorwacja MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Chorwacji. Terminarz wyniki grupa mundial

Chorwacja MŚ 2026 

Chorwacja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Chorwacji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Ghaną i Panamą.

Skład Chorwacji MŚ 2026

Skład Chorwacji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Chorwacji MŚ 2026

Mecze Chorwacji MŚ 2026

Mecze Chorwacji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Chorwacji MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

 

24 czerwca:

 

Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

 

27 czerwca:

 

Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

Wyniki Chorwacji MŚ 2026

Wyniki meczów Chorwacji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Armenia. Skrót meczu
Zobacz także

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 