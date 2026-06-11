Chorwacja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Chorwacja MŚ 2026

Chorwacja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Chorwacji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Ghaną i Panamą.

Skład Chorwacji MŚ 2026

Skład Chorwacji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Chorwacji MŚ 2026

Kadra Chorwacji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Chorwacji MŚ 2026

Mecze Chorwacji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Chorwacji MŚ 2026

17 czerwca:

Grupa L: Anglia - Chorwacja (22.00, Dallas/Arlington)

24 czerwca:

Grupa L: Panama - Chorwacja (1.00, Toronto)

27 czerwca:

Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

Wyniki Chorwacji MŚ 2026

Wyniki meczów Chorwacji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport