Co za zwycięstwo Kamila Majchrzaka! 6:0 i awans do ćwierćfinału w 55 minut

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. W zeszłym tygodniu Polak dotarł do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie przegrał z Finem Otto Virtanenem.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek i Chwalińska w czołówce! Ile zarobiły Polki w tym roku?

Następnie Majchrzak przystąpił do imprezy rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie wziął rewanż na Virtanenie za porażkę w Wielkiej Brytanii, natomiast w drugiej mierzył się z Jamesem McCabem. Polak pokonał Australijczyka w Birmingham.

Walkę o ćwierćfinał w Holandii Majchrzak rozpoczął w znakomitym stylu. Polak był stroną dominującą w premierowej partii i nie dał przeciwnikowi najmniejszych szans. Triumfował 6:0, co robi wrażenie, szczególnie gdy mowa o nawierzchni trawiastej.

McCabe zakończył niemoc na starcie drugiego seta i zapisał na swoje konto pierwszego gema w całym meczu. Od stanu 2:2 inicjatywę znów przejął Majchrzak. Jego łupem padły trzy gemy z rzędu, w tym jeden przy podaniu Australijczyka i było 5:2. Polski tenisista zwieńczył dzieło, zwyciężając 6:3 i meldując się po 55 minutach zmagań w ćwierćfinale turnieju w 's-Hertogenbosch.

Kamil Majchrzak - James McCabe 6:0, 6:3

jc, Polsat Sport