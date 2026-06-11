Co za zwycięstwo Kamila Majchrzaka! 6:0 i awans do ćwierćfinału w 55 minut

Tenis

Kamil Majchrzak w przekonującym stylu zameldował się w ćwierćfinale turnieju ATP w 's-Hertogenbosch. Polak pokonał 6:0, 6:3 Australijczyka Jamesa McCabe'a. Spotkanie trwało zaledwie 55 minut.

Tenisista Kamil Majchrzak wykonuje forhendowe uderzenie na trawiastym korcie.
fot. PAP/IMAGO
Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak zainaugurował sezon na kortach trawiastych. W zeszłym tygodniu Polak dotarł do półfinału turnieju ATP Challenger Tour w Birmingham, gdzie przegrał z Finem Otto Virtanenem.

 

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Następnie Majchrzak przystąpił do imprezy rangi ATP 250 w 's-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie wziął rewanż na Virtanenie za porażkę w Wielkiej Brytanii, natomiast w drugiej mierzył się z Jamesem McCabem. Polak pokonał Australijczyka w Birmingham.

 

Walkę o ćwierćfinał w Holandii Majchrzak rozpoczął w znakomitym stylu. Polak był stroną dominującą w premierowej partii i nie dał przeciwnikowi najmniejszych szans. Triumfował 6:0, co robi wrażenie, szczególnie gdy mowa o nawierzchni trawiastej.

 

McCabe zakończył niemoc na starcie drugiego seta i zapisał na swoje konto pierwszego gema w całym meczu. Od stanu 2:2 inicjatywę znów przejął Majchrzak. Jego łupem padły trzy gemy z rzędu, w tym jeden przy podaniu Australijczyka i było 5:2. Polski tenisista zwieńczył dzieło, zwyciężając 6:3 i meldując się po 55 minutach zmagań w ćwierćfinale turnieju w 's-Hertogenbosch.

 

Kamil Majchrzak - James McCabe 6:0, 6:3

jc, Polsat Sport
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