Curacao na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Curacao na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Curacao na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Curacao na mistrzostwach świata 2026?
Curacao MŚ 2026
Curacao znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Curacao MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Niemcami, WKS i Ekwadorem.
Skład Curacao MŚ 2026
Skład Curacao to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Curacao MŚ 2026
Mecze Curacao MŚ 2026
Mecze Curacao na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Curacao MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)
21 czerwca:
Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)
25 czerwca:
Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)
Wyniki Curacao MŚ 2026
Wyniki meczów Curacao na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl