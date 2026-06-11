Curacao na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Curacao MŚ 2026

Curacao znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Curacao MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Niemcami, WKS i Ekwadorem.

Skład Curacao MŚ 2026

Skład Curacao to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Curacao MŚ 2026

Kadra Curacao na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Curacao MŚ 2026

Mecze Curacao na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Curacao MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa E: Niemcy - Curacao (19.00, Houston)

21 czerwca:

Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)

25 czerwca:

Grupa E: Curacao - Wybrzeże Kości Słoniowej (22.00, Filadelfia)

Wyniki Curacao MŚ 2026

Wyniki meczów Curacao na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport