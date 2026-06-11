Czechy na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Czechy na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Czechów na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Czechów na mistrzostwach świata 2026?
Czechy MŚ 2026
Czechy znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Czechów MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.
Skład Czechów MŚ 2026
Skład Czechów to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Czechów MŚ 2026
Mecze Czechów MŚ 2026
Mecze Czechów na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Czechów MŚ 2026
12 czerwca:
Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)
18 czerwca:
Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)
25 czerwca:
Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)
Wyniki Czechów MŚ 2026
Wyniki meczów Czechów na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl