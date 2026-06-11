Czechy na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Czechy MŚ 2026

Czechy znalazły się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Czechów MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy A - z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.

Skład Czechów MŚ 2026

Skład Czechów to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Czechów MŚ 2026

Kadra Czech na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Czechów MŚ 2026

Mecze Czechów na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Czechów MŚ 2026

12 czerwca:

Grupa A: Korea Płd. - Czechy (4.00, Guadalajara/Zapopan)

18 czerwca:

Grupa A: Czechy - RPA (18.00, Atlanta)

25 czerwca:

Grupa A: Czechy - Meksyk (3.00, Meksyk)

Wyniki Czechów MŚ 2026

Wyniki meczów Czechów na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport