Demokratyczna Republika Konga na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Demokratyczna Republika Konga MŚ 2026

Demokratyczna Republika Konga znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Portugalią, Uzbekistanem i Kolumbią.

Skład Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

Skład Demokratycznej Republika Konga to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

Kadra Demokratycznej Republiki Konga na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

Mecze Demokratycznej Republika Konga na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

17 czerwca:

Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)

24 czerwca:

Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)

28 czerwca:

Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)

Wyniki Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026

Wyniki meczów Demokratycznej Republika Konga na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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