Demokratyczna Republika Konga na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Demokratyczna Republika Konga na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów na mistrzostwach świata 2026?
Demokratyczna Republika Konga MŚ 2026
Demokratyczna Republika Konga znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy K - z Portugalią, Uzbekistanem i Kolumbią.
Skład Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
Skład Demokratycznej Republika Konga to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
Mecze Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
Mecze Demokratycznej Republika Konga na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa K: Portugalia - DR Konga (19.00, Houston)
24 czerwca:
Grupa K: Kolumbia - DR Konga (4.00, Guadalajara/Zapopan)
28 czerwca:
Grupa K: DR Konga - Uzbekistan (1.30, Atlanta)
Wyniki Demokratycznej Republika Konga MŚ 2026
Wyniki meczów Demokratycznej Republika Konga na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl