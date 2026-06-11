Dobry początek Mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków

W ubiegłym roku podczas mistrzostw Europy w Racicach nasi zawodnicy wywalczyli sześć medali. Najlepiej spisali się Anna Puławska i Martyna Klatt w K-2 500 m oraz Dorota Borowska w C-1 200 m, które wywalczyły złote krążki. W tym roku mistrzostwa Europy również są ważne dla naszych zawodników, tym bardziej, że rozpoczęły się już kwalifikacje olimpijskie, do których również trzeba zbierać punkty. Docelową imprezą dla naszej reprezentacji będą jednak mistrzostwa świata, które zaplanowano na koniec sierpnia w Poznaniu, ale to wcale nie oznacza, że w Portugalii "Biało-Czerwoni" nie będą chcieli stawać na podium.

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Jako pierwszy z Polaków podczas tegorocznych ME w Portugalii wystartował Wiktor Głazunow. W piątek czekał go wyścig w C-1 na 1000 metrów, czyli na dystansie olimpijskim. Zgodnie z przewidywaniami nasz kanadyjkarz wygrał bieg kwalifikacyjny i z pierwszego miejsca bezpośrednio awansował do finału, który zaplanowano na sobotę.

– Dziś chciałem zająć miejsce premiujące awansem do finału i ten plan udało się zrealizować. Mam nadzieję, że przełoży się ono na korzystny tor w wyścigu medalowym, szczególnie jeśli pojawi się wiatr, bo tutaj potrafi mocno zawiewać z prawej strony. To był naprawdę dobry bieg. Czułem się dobrze i cieszę się z tego występu. Co ważne, nie kosztował mnie on zbyt wiele energii. Nie musiałem toczyć bardzo ciężkiej walki, bo czasami zdarzają się wyścigi, w których od startu do mety płynie się na granicy możliwości. Tym razem udało mi się trochę wytrącić Hiszpana, czyli głównego rywala, z rytmu. Zwykle zaczyna bardzo szybko, a tym razem został z tyłu i mam wrażenie, że to go nieco zdekoncentrowało. W końcówce dystansu nie podjął już walki. Najważniejszym celem był awans do finału i możliwość oszczędzenia sił w półfinale, bo te wyścigi potrafią być bardzo wymagające, a warunki często się zmieniają. Dzisiaj były one naprawdę dobre i sprawiedliwe dla wszystkich. Plan został wykonany: jest awans, można się zregenerować i przygotować do walki o medale – powiedział zawodnik reprezentacji Polski.

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Pierwszego dnia zawodów w Portugalii jednym z najbardziej zapracowanych zawodników męskiej kadry był Alex Borucki, który najpierw wystartował w K-1 na 1000 metrów, a następnie jeszcze na połowę krótszym dystansie. Na pierwszym z nich, na którym zawodnicy ścigają się również na igrzyskach, był czwarty i spełnił swoje zadanie, jakim był awans do półfinału.

– Z początku było całkiem dobrze, ale z finiszu na pewno nie jestem zadowolony. Nie wiem dokładnie, co się stało, od rana nie czułem się najlepiej. Mam jednak nadzieję, że to tylko chwilowa niedyspozycja i wszystko zaraz wróci do normy. Ostatni rok był dla mnie bardzo trudny, bo właściwie przechodziłem od jednej kontuzji do drugiej. W zeszłym roku podczas mistrzostw Europy pojawił się problem z przedramieniem. Teraz wciąż odczuwam skutki kontuzji kolana. Wiadomo, że taki uraz nie regeneruje się tak szybko, jak wszyscy byśmy chcieli, dlatego jeszcze nie jestem w swojej optymalnej dyspozycji – mówił po pierwszym wyścigu Borucki, który na 500 metrów był drugi, co oznacza, że zakwalifikował się do półfinału.

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Wszystko wskazuje też na to, że z dobrej strony w Montemor-o-Velho może pokazać się Dorota Borowska. Broniąca tytułu mistrzyni Europy w C-1 na 200 metrów co prawda miała trudniejszy początek sezonu, jednak w wyścigu eliminacyjnym pokazała, że będzie w stanie znów walczyć o najwyższe miejsca.

– Mam nadzieję, że te mistrzostwa będą tak udane, jak te w Racicach, choć podchodzę do tego z pewnym dystansem. Przede wszystkim chciałabym, żeby te zawody pomogły mi wrócić do swojej najlepszej dyspozycji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Puchary Świata nie potoczyły się po naszej myśli i zostawiły po sobie pewien ślad, gdzieś z tyłu głowy. Cieszę się jednak, że rozpoczęliśmy już rywalizację i możemy tamte starty zostawić za sobą, skupiając się na tym, co jest tu i teraz. Nie powiedziałabym, że był to wyścig marzeń, ale znam siebie i wiem, że zazwyczaj rozpędzam się z biegu na bieg. Dlatego z optymizmem patrzę na kolejne starty. Jeszcze dziś czeka nas wyścig dwójki na 500 metrów. Mam nadzieję, że również tam pokażemy się z dobrej strony i zaczniemy walkę o najwyższe lokaty – mówi Borowska, która w dwójce wspólnie z Mileną Mackiewicz zajęła piąte miejsce w eliminacjach, więc naszą osadę czeka jeszcze wyścig półfinałowy.

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Do finału A awansował również Oleksii Koliadych, który w C-1 startuje na tym samym dystansie, co Borowska. Na 200 metrów nasz utytułowany zawodnik był trzeci, co dało mu bezpośredni awans, a w nim kanadyjkarz będzie chciał poprawić swój wynik z ubiegłego roku. Krótko mówiąc: celem na te ME jest złoto.

– Czuję się dobrze. Doskonale wiem, że ten tor potrafi być dość niesprawiedliwy, dlatego zależało mi na wygraniu wyścigu eliminacyjnego i zapewnieniu sobie jak najlepszego toru na finał. Tym razem trochę zabrakło do zwycięstwa, ale najważniejsze jest to, że awansowałem do finału A. Teraz trzeba zachować siły, dobrze się zregenerować i w finale powalczyć o jak najlepszy wynik. Chciałbym przede wszystkim popłynąć dobry wyścig i czerpać radość ze startu w tych zawodach. To dla mnie bardzo ważne. Obecnie wiatr wieje w plecy, ale najczęściej na tym torze jest boczny. Mam o tyle szczęścia, że wiosłuję z prawej strony, więc takie warunki nie przeszkadzają mi aż tak bardzo jak zawodnikom wiosłującym z lewej. Mimo wszystko tory od piątego do dziewiątego są tutaj zdecydowanie bardziej wymagające niż te położone bliżej środka, szczególnie pierwsze trzy. Oczywiście moim głównym celem są mistrzostwa świata w Poznaniu. To najważniejsza impreza tego sezonu i właśnie na nią przygotowujemy szczyt formy. Jednocześnie do mistrzostw Europy również podeszliśmy bardzo solidnie, dlatego jestem dobrej myśli. Dam z siebie wszystko i zobaczymy, jaki przyniesie to efekt – mówi Koliadych.

Doskonały występ zanotowała także Julia Olszewska, która jako jedyna startowała w kajakowej jedynce na 200 metrów. Nasza 25-letnia zawodniczka przypłynęła na metę jako druga i awansowała do finału A, w którym chce walczyć o medal mistrzostw Europy.

– Jestem zadowolona ze swojego występu. Płynęło mi się dobrze, chociaż wiem, że wciąż jest kilka elementów do poprawy. Myślę, że mogę popłynąć jeszcze odważniej, bo pierwsze wyścigi zawsze wiążą się dla mnie z pewnym stresem i dziś nie było inaczej. Oczywiście moim celem są jak najlepsze miejsca. Będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby wywalczyć medal, ale sport bywa nieprzewidywalny, więc zobaczymy, jak potoczy się dalsza rywalizacja. Jeśli chodzi o warunki, wydaje mi się, że dzisiaj są dość sprawiedliwe dla wszystkich zawodniczek. Wiatr wieje w plecy i jest w miarę równy na całym torze, dlatego można skupić się przede wszystkim na własnym ściganiu. Myślę, że to naprawdę dobry dzień do rywalizacji – zaznacza Olszewska.

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Jeśli chodzi o pozostałe występy, to nasze ekipy również zaprezentowały się bardzo dobrze. W kajakowych czwórkach zarówno żeńska (Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adrianna Kąkol, Katarzyna Kościółek), jak i męska (Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Valerii Vichev, Sławomir Witczak) odpowiednio z drugiego i pierwszego miejsca awansowały do niedzielnych finałów A. Bardzo dobrze spisała się też Anna Puławska, która w kajakowej jedynce na 500 metrów była druga, co dało jej bezpośredni awans do finału A. Mrągowiankę w czwartek czekał jeszcze jeden start, a dokładniej rywalizacja w K-2 na 500 metrów wspólnie z Martyną Klatt. Aktualne mistrzynie świata pokazały, że w tym roku również są groźne, wygrywając swój wyścig eliminacyjny i również uzyskując bezpośredni awans do finału. Przez półfinały nie będą musieli przebijać się także Juliusz Kitewski i Aleksander Kitewski. Nasza osada w C-2 na 500 metrów była trzecia w biegu eliminacyjnym i czeka ją już tylko wyścig medalowy.

Pozostali nasi zawodnicy będą jeszcze walczyć o wyścigi medalowe w półfinałach. Mowa o Gracjanie Michalaku (czwarte miejsce w C-1 na 500 m), Mai Rużanowskiej (szóste miejsce w tej samej kategorii). Do półfinału nie awansowała jedynie nasza męska osada kajakowa K-2 na 500 m, która wystąpiła w eksperymentalnym składzie Przemysław Korsak/Piotr Morawski (ósma lokata).

W czwartek rywalizację rozpoczęli także nasi parakajakarze. Świetnie popłynęły Monika Kukla (druga w VL3 na 200 metrów) i Katarzyna Sobczak (zwycięstwo w KL3 na 200 metrów), które uzyskały bezpośrednie awanse do finałów A. W Portugalii wystartowała także Anna Bilovol, którą po czwartkowej rywalizacji czekają jeszcze wyścigi półfinałowe (piąta w VL3 na 200 m oraz czwarta w KL2 na 200 metrów). Podobny los czeka Roberta Wyderę (czwarty w VL3 na 200 metrów) oraz Mateusza Surwiło (piąty w KL3 na 200 metrów).

W piątek Polacy będą kontynuowali rywalizację w ME. W sesji porannej wystartują Bilovol, Wydera i Borucki, a pozostali z biało-czerwonych będą rywalizowali w półfinałach sesji popołudniowej.

Informacja prasowa Polskiego Związku Kajakowego