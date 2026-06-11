Egipt na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Egipt na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Egiptu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Egiptu na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarz w czerwonej koszulce i spodenkach z białymi paskami, wykonujący gest klaskania na tle trybun stadionu.
fot. PAP
Egipt MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Egiptu. Terminarz, wyniki Egiptu MŚ

Egipt MŚ 2026 

Egipt znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Egiptu MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Iranem i Nową Zelandią.

Skład Egiptu MŚ 2026

Skład Egiptu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Egiptu MŚ 2026

Mecze Egiptu MŚ 2026

Mecze Egiptu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Egiptu MŚ 2026

15 czerwca:

 

Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)

 

22 czerwca:

 

Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)

 

27 czerwca:

 

Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)

Wyniki Egiptu MŚ 2026

Wyniki meczów Egiptu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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