Egipt na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Egipt na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Egiptu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Egiptu na mistrzostwach świata 2026?
Egipt MŚ 2026
Egipt znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Egiptu MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Iranem i Nową Zelandią.
Skład Egiptu MŚ 2026
Skład Egiptu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Egiptu MŚ 2026
Mecze Egiptu MŚ 2026
Mecze Egiptu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Egiptu MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa G: Belgia - Egipt (21.00, Seattle)
22 czerwca:
Grupa G: Nowa Zelandia - Egipt (3.00, Vancouver)
27 czerwca:
Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)
Wyniki Egiptu MŚ 2026
Wyniki meczów Egiptu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl