Ekipa Heynena znów powalczyła! Premierowe zwycięstwo Ukrainy w Lidze Narodów

Chińczycy nie rozpoczęli tego spotkania najlepiej. Rywale szybko wyszli na wysokie prowadzenie (10:4), którego nie oddali do samego końca. Podopieczni Vitala Heynena zaczęli wprawdzie punktować, ale dobre akcje przeplatali prostymi błędami. Z tego powodu to Ukraińcy wygrali premierową partię 25:17.

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W drugiej wszystko wyglądało już jednak inaczej. To gospodarze przejęli pałeczkę i zdominowali grę (12:7). Wydawało się, że zmierzają po bardzo wysokie zwycięstwo, ale goście wzięli się w garść. Część strat nadrobili, ale wszystkiego nie dali rady. Po godzinie gry mieliśmy zatem 1:1 w setach.

Dwie kolejne partie należały do Ukraińców. Wschodni sąsiedzi Polski po wyrównanych początkach wychodzili na drobne prowadzenie, którego Chińczycy nijak nie potrafili zniwelować. Zawodnicy Raula Lozano byli do bólu konsekwentni i dzięki temu to oni rozstrzygnęli całe starcie na swoja korzyść.

W kolejnym spotkaniu Chiny zmierzą się z Japonią, a Ukraina zagra z Kubą.

Chiny - Ukraina 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

KP, Polsat Sport