Ekipa Heynena znów powalczyła! Premierowe zwycięstwo Ukrainy w Lidze Narodów

Siatkówka

Reprezentacja Chin przegrała z Ukrainą 1:3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów w Linyi, notując tym samym drugą porażkę na własnym terenie. Z kolei dla siatkarzy prowadzonych przez Raula Lozano było to pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach.

Siatkarze w żółtych strojach radośnie świętują zwycięstwo, tworząc krąg na boisku.
fot. FIVB
Ukraińscy siatkarze świętują zwycięstwo nad Chinami w meczu Ligi Narodów

Chińczycy nie rozpoczęli tego spotkania najlepiej. Rywale szybko wyszli na wysokie prowadzenie (10:4), którego nie oddali do samego końca. Podopieczni Vitala Heynena zaczęli wprawdzie punktować, ale dobre akcje przeplatali prostymi błędami. Z tego powodu to Ukraińcy wygrali premierową partię 25:17.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - czwartek 11.06 (WIDEO)

 

W drugiej wszystko wyglądało już jednak inaczej. To gospodarze przejęli pałeczkę i zdominowali grę (12:7). Wydawało się, że zmierzają po bardzo wysokie zwycięstwo, ale goście wzięli się w garść. Część strat nadrobili, ale wszystkiego nie dali rady. Po godzinie gry mieliśmy zatem 1:1 w setach.

 

Dwie kolejne partie należały do Ukraińców. Wschodni sąsiedzi Polski po wyrównanych początkach wychodzili na drobne prowadzenie, którego Chińczycy nijak nie potrafili zniwelować. Zawodnicy Raula Lozano byli do bólu konsekwentni i dzięki temu to oni rozstrzygnęli całe starcie na swoja korzyść. 

 

W kolejnym spotkaniu Chiny zmierzą się z Japonią, a Ukraina zagra z Kubą.

 

Chiny - Ukraina 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 22:25)

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Serbia - Argentyna. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Narodów siatkarzy 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 10.06 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 