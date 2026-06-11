Ekstraklasa na mundialu. Padnie rekord MŚ!

Startuje piłkarski mundial. Gospodarzem tegorocznych mistrzostw świata są Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W turnieju udział bierze rekordowa liczba 48 zespołów.

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Mimo braku Biało-Czerwonych na czempionacie, znalazło się miejsce na polskie akcenty. Pięciu zawodników występujących na co dzień w PKO BP Ekstraklasie znalazło się bowiem w kadrach swoich reprezentacji. O jakich nazwiskach mowa?

Dwóch piłkarzy powołanych zostało do drużyny Iraku. Są to Amir Al-Ammari i Hussein Ali, grający odpowiednio w Cracovii i Pogoni Szczecin. Steve Kapuadi z Widzewa Łódź obecny jest w szeregach Demokratycznej Republiki Konga, w barwach Nowej Zelandii mamy Alexa Paulsena z Lechii Gdańsk, a w Bośni i Hercegowinie - Sameda Bazdara z Jagiellonii Białystok.

To rekordowy wynik, jeśli chodzi o naszą ligę, biorąc pod uwagę brak reprezentacji Polski na mundialu. Dotychczas w takim przypadku Ekstraklasa najlepiej wypadła w 2010 roku, kiedy do RPA pojechali Andraż Kirm (Słowenia, Wisła Kraków), Jan Mucha (Słowacja, Legia Warszawa) oraz Bojan Isailović (Serbia, Zagłębie Lubin).

jc, Polsat Sport