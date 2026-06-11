Ekstraklasa odkryła karty! Oto pary pierwszej kolejki

Piłka nożna

Lech Poznań obronę tytułu mistrza Polski zacznie, podobnie jak przed rokiem, od meczu z Cracovią na własnym stadionie - wynika z terminarza sezonu 2026/27 piłkarskiej ekstraklasy, który opublikowała spółka prowadząca rozgrywki. Inaugurację zaplanowano na 24 lipca.

Piłkarze świętują zdobycie trofeum na boisku piłkarskim.
Fot. PAP
Lech zaczyna obronę tytułu

Już niemal tradycyjnie jesienią zespoły ekstraklasy rozegrają 18 kolejek, a runda zakończy się 14 grudnia. Po zimowej przerwie rywalizacja zostanie wznowiona 29 stycznia, a ostatnia kolejka sezonu została zaplanowana na sobotę 22 maja 2027.

 

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Jak przekazała Ekstraklasa SA w komunikacie, wiadomo, że ze względu na udział pięciu drużyn w kwalifikacjach europejskich pucharów, w tym dwóch w Lidze Mistrzów, Lech Poznań z Cracovią oraz Górnik Zabrze ze Śląskiem Wrocław zagrają w sobotę 25 lipca, a Wisła Kraków z GKS Katowice oraz Raków Częstochowa z Wisłą Płock - nazajutrz w niedzielę.

 

Z trzech beniaminków tylko jeden - właśnie krakowska Wisła - zagra na własnym stadionie. Poza Śląskiem, którego czeka wyjazd do Zabrza, w roli gości zadebiutuje w najwyższej klasie również Wieczysta Kraków, którą czeka spotkanie z Radomiakiem.

 

W całym sezonie nie ma zaplanowanych kolejek w środku tygodnia.

 

- Przy tworzeniu terminarza łącznie uwzględniliśmy 116 uwag. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim klubom za profesjonalną współpracę. Udało się stworzyć kalendarz, który godzi interesy drużyn, operatorów stadionów oraz jest skonsultowany z odpowiednimi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak poprzedni sezon, rozgrywki 2026/27 dostarczą kibicom wielu emocji i będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem - tłumaczył cytowany w komunikacie spółki jej dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, ekipy uczestniczące w europejskich pucharach mają możliwość´ przekładania swoich dwóch meczów ligowych - jednego w rundach kwalifikacyjnych 1-3 oraz jednego między spotkaniami decydującego o awansie dwumeczu.

 

Z terminarza wynika, że na 5. kolejkę zaplanowano spotkania czterech z pięciu pucharowiczów - Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań gościć będzie Jagiellonię Białystok. Gdyby te mecze zostały przełożone, zostaną rozegrane 1-2 września tuż po 6. kolejce, a w trakcie trwania 1. rundy Pucharu Polski.

 

W 6. kolejce zaplanowano pierwsze - z sześciu - derby Krakowa, w których Wisła podejmie Wieczystą. Po raz pierwszy od edycji 1994/95 w ekstraklasie będą trzy zespoły z jednego miasta.

 

Z kolei na ligowe klasyki kibice muszą poczekać do września - w 8. kolejce (10-12 września) Legia Warszawa zagra z Widzewem Łódź, w 10. serii (9-12 października) - do stolicy przyjedzie Wisła Kraków, a dwa tygodnie później - Lech.

 

Jak przekazała Ekstraklasa SA, wyjątkowym wydarzeniem będzie 27. seria, zaplanowana na 3–4 kwietnia 2027.

 

- Właśnie wtedy przypadnie jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W ramach tej kolejki zostanie rozegrany mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. Będzie to spotkanie jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które rywalizowały również w inauguracyjnym sezonie ligowym w 1927 roku - przypomniano.

PAP
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EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
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