Ekstraklasa odkryła karty! Oto pary pierwszej kolejki

Już niemal tradycyjnie jesienią zespoły ekstraklasy rozegrają 18 kolejek, a runda zakończy się 14 grudnia. Po zimowej przerwie rywalizacja zostanie wznowiona 29 stycznia, a ostatnia kolejka sezonu została zaplanowana na sobotę 22 maja 2027.

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Jak przekazała Ekstraklasa SA w komunikacie, wiadomo, że ze względu na udział pięciu drużyn w kwalifikacjach europejskich pucharów, w tym dwóch w Lidze Mistrzów, Lech Poznań z Cracovią oraz Górnik Zabrze ze Śląskiem Wrocław zagrają w sobotę 25 lipca, a Wisła Kraków z GKS Katowice oraz Raków Częstochowa z Wisłą Płock - nazajutrz w niedzielę.

Z trzech beniaminków tylko jeden - właśnie krakowska Wisła - zagra na własnym stadionie. Poza Śląskiem, którego czeka wyjazd do Zabrza, w roli gości zadebiutuje w najwyższej klasie również Wieczysta Kraków, którą czeka spotkanie z Radomiakiem.

W całym sezonie nie ma zaplanowanych kolejek w środku tygodnia.

- Przy tworzeniu terminarza łącznie uwzględniliśmy 116 uwag. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim klubom za profesjonalną współpracę. Udało się stworzyć kalendarz, który godzi interesy drużyn, operatorów stadionów oraz jest skonsultowany z odpowiednimi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak poprzedni sezon, rozgrywki 2026/27 dostarczą kibicom wielu emocji i będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem - tłumaczył cytowany w komunikacie spółki jej dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

Podobnie jak w poprzednich latach, ekipy uczestniczące w europejskich pucharach mają możliwość´ przekładania swoich dwóch meczów ligowych - jednego w rundach kwalifikacyjnych 1-3 oraz jednego między spotkaniami decydującego o awansie dwumeczu.

Z terminarza wynika, że na 5. kolejkę zaplanowano spotkania czterech z pięciu pucharowiczów - Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze, a Lech Poznań gościć będzie Jagiellonię Białystok. Gdyby te mecze zostały przełożone, zostaną rozegrane 1-2 września tuż po 6. kolejce, a w trakcie trwania 1. rundy Pucharu Polski.

W 6. kolejce zaplanowano pierwsze - z sześciu - derby Krakowa, w których Wisła podejmie Wieczystą. Po raz pierwszy od edycji 1994/95 w ekstraklasie będą trzy zespoły z jednego miasta.

Z kolei na ligowe klasyki kibice muszą poczekać do września - w 8. kolejce (10-12 września) Legia Warszawa zagra z Widzewem Łódź, w 10. serii (9-12 października) - do stolicy przyjedzie Wisła Kraków, a dwa tygodnie później - Lech.

Jak przekazała Ekstraklasa SA, wyjątkowym wydarzeniem będzie 27. seria, zaplanowana na 3–4 kwietnia 2027.

- Właśnie wtedy przypadnie jubileusz 100-lecia pierwszej kolejki ligowej w historii polskiej piłki nożnej. W ramach tej kolejki zostanie rozegrany mecz Wisła Kraków - Legia Warszawa. Będzie to spotkanie jedynych klubów występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie, które rywalizowały również w inauguracyjnym sezonie ligowym w 1927 roku - przypomniano.

PAP