Ekwador na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Ekwador na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Ekwadoru na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Ekwadoru na mistrzostwach świata 2026?

Boisko piłkarskie z zawodnikami w trakcie gry.
fot. PAP
Ekwador MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Ekwadoru. Terminarz, wyniki grupa Ekwadoru

Ekwador MŚ 2026 

Ekwador znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Ekwadoru MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy E - z Niemcami, Curacao i WKS.

Skład Ekwadoru MŚ 2026

Skład Ekwadoru to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Ekwadoru MŚ 2026

Mecze Ekwadoru MŚ 2026

Mecze Ekwadoru na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Ekwadoru MŚ 2026

15 czerwca:

 

Grupa E: Wybrzeże Kości Słoniowej - Ekwador (1.00, Filadelfia)

 

21 czerwca:

 

Grupa E: Ekwador - Curacao (2.00, Kansas City)

 

25 czerwca:

 

Grupa E: Ekwador - Niemcy (22.00, Nowy Jork/East Rutherford)

Wyniki Ekwadoru MŚ 2026

Wyniki meczów Ekwadoru na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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