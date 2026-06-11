Francja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Francja MŚ 2026

Francja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Francji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Senegalem, Irakiem i Norwegią.

Skład Francji MŚ 2026

Skład Francji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Francji MŚ 2026

Kadra Francji na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Francji MŚ 2026

Mecze Francji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Francji MŚ 2026

16 czerwca:

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

22 czerwca:

Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

26 czerwca:

Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)

Wyniki Francji MŚ 2026

Wyniki meczów Francji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport