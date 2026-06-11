Francja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Francja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Francji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Francji na mistrzostwach świata 2026?
Francja MŚ 2026
Francja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Francji MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Senegalem, Irakiem i Norwegią.
Skład Francji MŚ 2026
Skład Francji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Francji MŚ 2026
Mecze Francji MŚ 2026
Mecze Francji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Francji MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)
22 czerwca:
Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
26 czerwca:
Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)
Wyniki Francji MŚ 2026
Wyniki meczów Francji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl