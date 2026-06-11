Francja na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Francja na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Francji na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Francji na mistrzostwach świata 2026?

Trzech piłkarzy reprezentacji Francji podczas meczu, jeden z nich ma na koszulce nazwisko Mbappe i numer 10.
fot. PAP
Francja MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Francji. Terminarz wyniki grupa mundial

Francja MŚ 2026 

Francja znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Francji MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Senegalem, Irakiem i Norwegią.

Skład Francji MŚ 2026

Skład Francji to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Francji MŚ 2026

Mecze Francji MŚ 2026

Mecze Francji na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Francji MŚ 2026

16 czerwca:

 

Grupa I: Francja - Senegal (21.00, Nowy Jork/East Rutherford)

 

22 czerwca:

 

Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

 

26 czerwca:

 

Grupa I: Norwegia - Francja (21.00, Boston/Foxborough)

Wyniki Francji MŚ 2026

Wyniki meczów Francji na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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