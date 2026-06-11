Tie-break w hicie Ligi Narodów! Porażka mistrzów świata

Dla obu ekip był to pierwszy występ w tegorocznej edycji VNL. Przypomnijmy, że w poprzedniej odsłonie tych rozgrywek Włosi ulegli w finale reprezentacji Polski 0:3, natomiast Francuzi zaskakująco przegrali już w ćwierćfinale ze Słowenią 1:3.

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Spotkanie rozpoczęło się po myśli ubiegłorocznych wicemistrzów, którzy wygrali pierwszą partię 25:19. Wyróżniającymi się postaciami w zespole prowadzonym przez Ferdinando De Giorgiego byli Kamil Rychlicki oraz Mattia Bottolo. Pierwszy z nich, atakujący ze skutecznością 58%, zdobył w tym fragmencie meczu aż dziewięć punktów, w tym jednego asa serwisowego. Choć młodszy z siatkarzy ustępował koledze pod względem zdobyczy punktowej, to imponował skutecznością w ofensywie na poziomie 80%.

W drugiej partii gra była już znacznie bardziej wyrównana. Włosi zaczęli popełniać więcej błędów, szczególnie w polu zagrywki, jednak ostatecznie set zakończył się grą na przewagi. Francuzi nie potrafili wykorzystać swoich szans w ataku, jednak w decydujących monetach seta zachowali zimną krew i zakończyli seta wynikiem 29:27 na swoją korzyść.

Trzecia odsłona tego starcia powędrowała na konto Włochów 25:23, natomiast czwartego seta w takich samych rozmiarach wygrali Francuzi, co oznaczało tie-breaka. W nim lepszy był zespół trenera Andrei Gianiego, który wygrał 16:14.

Przypomnijmy, że polscy siatkarze pewnie wygrali z Kubą 3:0 w meczu otwierającym tegoroczną edycję Ligi Narodów. W kolejnych spotkaniach na turnieju w chińskim Linyi reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą. Mecz z ubiegłorocznymi półfinalistami VNL odbędzie się w czwartek, 11 czerwca. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 13:45, a w otwartym Polsacie - od 14:00.

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 rywalizuje osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Decydująca faza rozgrywek odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrana w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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Francja - Włochy 3:2 (19:25, 29:27, 23:25, 25:23, 16:14).

Francja: Benjamin Diez, Luca Ramon (obaj libero) - Amir Tizi-Oualou, Antoine Brizard, Mousse Gueye, Daniel Iyegbekedo, Simon Magnin, Stephen Boyer, Henri Leon, Mathis Henno, Trevor Clevenot, Francois Huetz, Noa Duflos Rossi, Thomas Pujol. Trener: Andrea Giani.

Włochy: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace (obaj libero) - Paolo Porro, Mattia Boninfante, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro, Mattia Orioli. Trener: Ferdinando De Giorgi.