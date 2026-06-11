Ghana na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Ghana MŚ 2026

Ghana znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Ghany MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Chorwacją i Panamą.

Skład Ghany MŚ 2026

Skład Ghany to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Ghany MŚ 2026

Kadra Ghany na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Ghany MŚ 2026

Mecze Ghany na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Ghany MŚ 2026

18 czerwca:

Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)

23 czerwca:

Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)

27 czerwca:

Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)

Wyniki Ghany MŚ 2026

Wyniki meczów Ghany na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport