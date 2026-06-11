Ghana na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Ghana na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Ghany na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Ghany na mistrzostwach świata 2026?
Ghana MŚ 2026
Ghana znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Ghany MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy L - z Anglią, Chorwacją i Panamą.
Skład Ghany MŚ 2026
Skład Ghany to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Ghany MŚ 2026
Mecze Ghany MŚ 2026
Mecze Ghany na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Ghany MŚ 2026
18 czerwca:
Grupa L: Ghana - Panama (1.00, Toronto)
23 czerwca:
Grupa L: Anglia - Ghana (22.00, Boston/Foxborough)
27 czerwca:
Grupa L: Chorwacja - Ghana (23.00, Filadelfia)
Wyniki Ghany MŚ 2026
Wyniki meczów Ghany na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl