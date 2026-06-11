Gole otwarcia MŚ. Jak to wyglądało w poprzednich latach?

Pierwszego gola w historii MŚ strzelił Francuz Lucien Laurent w 1930 roku w Urugwaju.

Po raz ostatni w meczu otwarcia nie padła żadna bramka w 1978 roku, wówczas była to potyczka Polski z RFN. W historii były cztery przypadki, że inauguracyjne spotkanie nie przyniosło goli.



Zdobywcy pierwszych goli w piłkarskich MŚ:



(kolejno - data meczu, miasto, imię i nazwisko strzelca, kraj, minuta, wynik meczu)

13.07.1930, Montevideo: Lucien Laurent (Francja/19. minuta); Francja - Meksyk 4:1

27.05.1934, Rzym: Angelo Schiavo (Włochy/18.); Niemcy - Belgia 5:2

04.06.1938, Paryż: Josef Gauchel (Niemcy/29.); Szwajcaria - Niemcy 1:1

24.06.1950, Rio de Janeiro: Ademir (Brazylia/30.); Brazylia - Meksyk 4:0

16.06.1954, Lozanna: Milos Milutinovic (Jugosławia/15.); Jugosławia - Francja 1:0

08.06.1958, Sztokholm: Agne Simonsson (Szwecja/17.); Szwecja - Meksyk 3:0

30.05.1962, Santiago: Rolf Wuethrich (Szwajcaria/7.); Chile - Szwajcaria 3:1

11.07.1966, Londyn: Anglia - Urugwaj 0:0

31.05.1970, Meksyk: Meksyk - ZSRR 0:0

13.06.1974, Frankfurt nad Menem: Jugosławia - Brazylia 0:0

01.06.1978, Buenos Aires: RFN - Polska 0:0

13.06.1982, Barcelona: Erwin Vandenbergh (Belgia/62.); Belgia - Argentyna 1:0

31.05.1986, Meksyk: Alessandro Altobelli (Włochy/43.); Bułgaria - Włochy 1:1

08.06.1990, Mediolan: Francois Omam-Biyik (Kamerun/67.); Argentyna - Kamerun 0:1

17.06.1994, Chicago: Juergen Klinsmann (Niemcy/61.); Niemcy - Boliwia 1:0

10.06.1998, Paryż: Cesar Sampaio (Brazylia/4.); Brazylia - Szkocja 2:1

31.05.2002, Seul: Papa Bouba Diop (Senegal/30.); Francja - Senegal 0:1

09.06.2006, Monachium: Philipp Lahm (Niemcy/6.); Niemcy - Kostaryka 4:2

11.06.2010, Johannesburg: Lawrence Siphiwe Tshabalala (RPA/55.); RPA - Meksyk 1:1

12.06.2014, Sao Paulo: Marcelo (Brazylia, samobójcza/6.); Brazylia - Chorwacja 3:1

14.06.2018, Moskwa: Jurij Gazinski (Rosja/12.); Rosja - Arabia Saudyjska 5:0

20.11.2022, Al-Chaur: Enner Valencia (Ekwador/16.); Katar - Ekwador 0:2

11.06.2026, Meksyk: Julian Quinones (Meksyk/9.); Meksyk - RPA 2:0