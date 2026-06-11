Grbić zabrał głos po porażce ze Słowenią. Oto, co zawiodło

Reprezentacja Polski przegrała w czwartkowym meczu Ligi Narodów ze Słowenią. Bohaterem był Nik Mujanović, który znacząco przyczynił się do zwycięstwa rywali. Zdobył 37 punktów, co jest jednym z najlepszych wyników w historii rozgrywek Ligi Narodów.

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Tuż po zakończeniu spotkania selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić wyznał, co zadecydowało o porażce.

- Myślę, że wielu zawodników potrzebuje doświadczenia - przekazał w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

- To jest siatkówka, oba zespoły chcą wygrać. Miałem wrażenie, że oni chcieli bardziej wygrać niż my. Baliśmy się, nie mieliśmy odwagi, by grać jak zawsze. Bez strachu, swobodnie, bez wątpliwości - tłumaczył.

Grbić zaznaczył, że kluczowe jest podejście do treningów oraz meczów.

- Nie jestem zdziwiony, że nie możemy zrobić na meczach tego, co robimy każdego dnia na treningach. Mecz to nie jest trening. To jest kompletnie inna sprawa - oznajmił.

Na koniec powiedział, że ta porażka może tylko pomóc naszym zawodnikom.

- Każdy dzień to jest praca, musisz mieć odpowiednie podejście na treningu. Ale trzeba też przegrać, żeby się nauczyć. Mam nadzieję, że kolejny okres będzie dla nich ważny, by zmienić ich podejście - podsumował.

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Polska - Japonia. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Polska - Japonia w piątek 12 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.45, a w Polsacie - od godziny 14.00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 13.00.

HP, Polsat Sport