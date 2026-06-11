Haiti na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Haiti na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Haiti na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Haiti na mistrzostwach świata 2026?

Drużyna piłkarska Haiti w komplecie strojów pozuje do zdjęcia.
fot. PAP
Haiti MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Haiti. Terminarz, wyniki, grupa Haiti mundial

Haiti MŚ 2026 

Haiti znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Haiti MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Maroko i Szkocją.

Skład Haiti MŚ 2026

Skład Haiti to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Haiti MŚ 2026

Mecze Haiti MŚ 2026

Mecze Haiti na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Haiti MŚ 2026

14 czerwca:

 

Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

 

20 czerwca:

 

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

 

25 czerwca:

 

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Wyniki Haiti MŚ 2026

Wyniki meczów Haiti na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Belgia - Tunezja. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 