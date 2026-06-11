Haiti na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Haiti na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Haiti na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Haiti na mistrzostwach świata 2026?
Haiti MŚ 2026
Haiti znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Haiti MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Maroko i Szkocją.
Skład Haiti MŚ 2026
Skład Haiti to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Haiti MŚ 2026
Mecze Haiti MŚ 2026
Mecze Haiti na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Haiti MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)
20 czerwca:
Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)
25 czerwca:
Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)
Wyniki Haiti MŚ 2026
Wyniki meczów Haiti na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl