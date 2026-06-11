Haiti na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Haiti MŚ 2026

Haiti znalazło się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Haiti MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy C - z Brazylią, Maroko i Szkocją.

Skład Haiti MŚ 2026

Skład Haiti to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Haiti MŚ 2026

Kadra Haiti na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Haiti MŚ 2026

Mecze Haiti na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Haiti MŚ 2026

14 czerwca:

Grupa C: Haiti - Szkocja (3.00, Boston/Foxborough)

20 czerwca:

Grupa C: Brazylia - Haiti (3.00, Filadelfia)

25 czerwca:

Grupa C: Maroko - Haiti (0.00, Atlanta)

Wyniki Haiti MŚ 2026

Wyniki meczów Haiti na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport