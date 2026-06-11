Hiszpania na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Hiszpania MŚ 2026

Hiszpania znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Hiszpanii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy H - z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską i Urugwajem.

Skład Hiszpanii MŚ 2026

Skład Hiszpanii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Hiszpanii MŚ 2026

Kadra Hiszpanii na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Hiszpanii MŚ 2026

Mecze Hiszpanii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Hiszpanii MŚ 2026

15 czerwca:

Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)

21 czerwca:

Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)

27 czerwca:

Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)

Wyniki Hiszpanii MŚ 2026

Wyniki meczów Hiszpanii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport