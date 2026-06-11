Hiszpania na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Hiszpania na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Hiszpanii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Hiszpanii na mistrzostwach świata 2026?
Hiszpania MŚ 2026
Hiszpania znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Hiszpanii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy H - z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską i Urugwajem.
Skład Hiszpanii MŚ 2026
Skład Hiszpanii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Hiszpanii MŚ 2026
Mecze Hiszpanii MŚ 2026
Mecze Hiszpanii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Hiszpanii MŚ 2026
15 czerwca:
Grupa H: Hiszpania - Rep. Zielonego Przylądka (18.00, Atlanta)
21 czerwca:
Grupa H: Hiszpania - Arabia Saudyjska (18.00, Atlanta)
27 czerwca:
Grupa H: Urugwaj - Hiszpania (2.00, Guadalajara/Zapopan)
Wyniki Hiszpanii MŚ 2026
Wyniki meczów Hiszpanii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl