Holandia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Holandia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Holandii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Holandii na mistrzostwach świata 2026?
Holandia MŚ 2026
Holandia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Holandii MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Japonią, Szwecją i Tunezją.
Skład Holandii MŚ 2026
Skład Holandii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Holandii MŚ 2026
Mecze Holandii MŚ 2026
Mecze Holandii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Holandii MŚ 2026
14 czerwca:
Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)
20 czerwca:
Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)
26 czerwca:
Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)
Wyniki Holandii MŚ 2026
Wyniki meczów Holandii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl