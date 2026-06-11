Holandia na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Holandia na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Holandii na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Holandii na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarze reprezentacji Holandii wchodzący na boisko przed meczem Mistrzostw Świata 2026.
fot. Cyfrasport
Holandia MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Holendrów. Terminarz wyniki grupa mundial

Holandia MŚ 2026 

Holandia znalazła się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Holandii MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy F - z Japonią, Szwecją i Tunezją.

Skład Holandii MŚ 2026

Skład Holandii to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Holandii MŚ 2026

Mecze Holandii MŚ 2026

Mecze Holandii na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Holandii MŚ 2026

14 czerwca:


Grupa F: Holandia - Japonia (22.00, Dallas/Arlington)

 

20 czerwca:

 

Grupa F: Holandia - Szwecja (19.00, Houston)

 

26 czerwca:

 

Grupa F: Tunezja - Holandia (1.00, Kansas City)

Wyniki Holandii MŚ 2026

Wyniki meczów Holandii na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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