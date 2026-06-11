Imponujący występ siatkarza w meczu Polska - Słowenia! To jeden z najlepszych wyników w historii

Nik Mujanović (rocznik 2004) to przedstawiciel nowej fali w słoweńskiej siatkówce. Grał w drużynach Calcit Volley, Vero Volley Monza, Paris Volley, Alterna Stade Poitevin, a ostatnio Tours Volley-Ball. W przyszłym sezonie będzie siatkarzem Modena Volley.

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Atakujący ze Słowenii zaimponował formą w spotkaniu przeciwko Polsce. Zdobył 37 punktów (34/68 = 50% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki); zagrał na +26! Wisienką na torcie był as serwisowy, którym rozstrzygnął rywalizację na przewagi w tie-breaku.

37 punktów w jednym meczu to jeden z najlepszych wyników w historii Ligi Narodów. Więcej od Mujanovicia zdobywał tylko... jeden siatkarz. Był nim Nimir Abdel-Aziz, który popisał się rekordowym osiągnięciem 43 punktów w wygranym 3:2 meczu z Francją (VNL 2021). Atakujący reprezentacji Holandii dwukrotnie wywalczył też po 38 punktów (3:2 z Kubą i 1:3 z Brazylią - VNL 2024), a raz 37 oczek (2:3 z Iranem - VNL 2024). Identyczny wynik jak Mujanović, czyli 37 punktów w meczu zanotował również Jiang Chuana z Chin w pierwszej edycji Ligi Narodów w 2018 roku (3:2 z Francją).

Nik Mujanović - 37 punktów w meczu z Polską w materiale wideo:

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