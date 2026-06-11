Irak na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Irak na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Iraku na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Iraku na mistrzostwach świata 2026?
Irak MŚ 2026
Irak znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Iraku MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Senegalem i Norwegią.
Skład Iraku MŚ 2026
Skład Iraku to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Iraku MŚ 2026
Mecze Iraku MŚ 2026
Mecze Iraku na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Iraku MŚ 2026
17 czerwca:
Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)
22 czerwca:
Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)
26 czerwca:
Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)
Wyniki Iraku MŚ 2026
Wyniki meczów Iraku na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl