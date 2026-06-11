Irak na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Piłka nożna

Irak na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Iraku na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Iraku na mistrzostwach świata 2026?

Piłkarze w białych koszulkach świętujący zdobycie bramki na meczu.
fot. PAP
Irak MŚ 2026. Skład, kadra. Mecze Iraku. Terminarz, wyniki Iraku. Grupa mundial

Irak MŚ 2026 

Irak znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Iraku MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy I - z Francją, Senegalem i Norwegią.

Skład Iraku MŚ 2026

Skład Iraku to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Iraku MŚ 2026

Mecze Iraku MŚ 2026

Mecze Iraku na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. 

Terminarz Iraku MŚ 2026

17 czerwca:

 

Grupa I: Irak - Norwegia (0.00, Boston/Foxborough)

 

22 czerwca:


Grupa I: Francja - Irak (23.00, Filadelfia)

 

26 czerwca:

 

Grupa I: Senegal - Irak (21.00, Toronto)

Wyniki Iraku MŚ 2026

Wyniki meczów Iraku na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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