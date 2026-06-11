Iran na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki

Iran MŚ 2026

Iran znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.

Grupa Iranu MŚ 2026

Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią.

Skład Iranu MŚ 2026

Skład Iranu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.

Kadra Iranu MŚ 2026

Kadra Iranu na MŚ 2026. Zobacz skład na mundial Zobacz galerię

Mecze Iranu MŚ 2026

Mecze Iranu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Terminarz Iranu MŚ 2026

16 czerwca:

Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)

21 czerwca:

Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)

27 czerwca:

Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)

Wyniki Iranu MŚ 2026

Wyniki meczów Iranu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.

Polsat Sport