Iran na MŚ 2026. Skład, kadra, mecze, terminarz, wyniki
Iran na MŚ 2026. Sprawdź skład i kadrę Iranu na mundial 2026. Kiedy grają mecze? Jak wygląda terminarz i wyniki meczów Iranu na mistrzostwach świata 2026?
Iran MŚ 2026
Iran znalazł się wśród 48 drużyn grających na mistrzostwach świata 2026.
Grupa Iranu MŚ 2026
Reprezentacja tego kraju trafiła do grupy G - z Belgią, Egiptem i Nową Zelandią.
Skład Iranu MŚ 2026
Skład Iranu to z pewnością to, co ciekawi wielu kibiców i ekspertów. Mundial MŚ 2026 to okazja dla wielu piłkarzy, żeby pokazać światu swoje umiejętności.
Kadra Iranu MŚ 2026
Mecze Iranu MŚ 2026
Mecze Iranu na MŚ 2026 cieszą się wielkim zainteresowaniem. Każdy z obserwatorów ciekawy jest, jak kadra tej reprezentacji radzi sobie podczas mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Terminarz Iranu MŚ 2026
16 czerwca:
Grupa G: Iran - Nowa Zelandia (3.00, Los Angeles/Inglewood)
21 czerwca:
Grupa G: Belgia - Iran (21.00, Los Angeles/Inglewood)
27 czerwca:
Grupa G: Egipt - Iran (5.00, Seattle)
Wyniki Iranu MŚ 2026
Wyniki meczów Iranu na MŚ 2026 można znaleźć pod TYM LINKIEM.Przejdź na Polsatsport.pl